İşte Türkiye'nin planı! Foreign Policy'den dikkat çeken Erdoğan vurgusu! Hedefleri tek tek sıraladılar
Türkiye küresel ve bölgesel düzeyde yaptığı hamlelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. ABD merkezli Foreign Policy isimli dergi, Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın son dönemde attığı adımları inceleyen bir analiz yayınladı. Analizde "Erdoğan dönemi boyunca Türkiye üç temel dış politika fikrini takip etmede tutarlı oldu: Stratejik bağımsızlık, güç ve refah" denildi. NATO'da atılan adımların Türkiye'ye sağlayacağı potansiyel faydalar da tek tek açıklandı.
2023'ün en önemli toplantısı olarak görülen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Dünyanın dakika dakika takip ettiği zirveye Türkiye'nin adımları damgasını vurdu.
İsveç'e NATO üyeliği için yeşil ışık yakan Başkan Erdoğan'ın girişimleri sonucu terörizm vurgusu yapılan bir bildiri yayınlandı. Söz konusu bildiride terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele edilmesinin ortak savunma için elzem olduğu belirtildi. Terörizm, koşul gözetmeksizin reddedildi ve mümkün olan en güçlü şekilde kınandı.
Türkiye'nin dış politikasını mercek altına alan Foreign Policy'den dikkat çeken bir analiz geldi.
"Türkiye Aslında Ne İstiyor?" başlığı ile okurlarının karşısına çıkan ABD'li yayın organı Erdoğan'ın NATO zirvesinde attığı adımların sıradan bir gözlemciye şaşırtıcı gelebileceğini belirtti ve şu değerlendirmede bulundu: Ancak gerçek şu ki, Erdoğan dönemi boyunca Türkiye üç temel dış politika fikrini takip etmede tutarlı oldu: Stratejik bağımsızlık, güç ve refah.
Steven A. Cook imzalı yazıda bu durumun Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkisinden de görüldüğüne dikkat çekildi.
Türkiye'nin bağımsızlığını tesis etme ve prestijini artırma arzusunda olduğunu belirten yazar "Ankara, Rusya'nın Ukraya saldırısının Moskova ile ikili ilişkileri bozmasına izin vermedi" dedi.
Yazıda Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile ile ikili ilişkisini sürdürdüğüne vurgu yapıldı ve şu değerlendirmeye yer verildi: Bu, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz Tahıl Anlaşmasını müzakere etmesine olanak sağladı.
Ankara'nın Moskova'ya yönelik Batı yaptırımlarını hiçbir zaman benimsemediğine vurgu yapan FP, "bunun yerine Türk firmalarının devreye girmesine ve ayrılan Batılı firmaların yerini almasına ve Rus oligarklarının Türkiye'de ikamet etmesine ve ülkede yatırım yapmasına izin verdi" dedi.
"Bunların hepsi bizi Vilnius'a geri getiriyor" diyen FP, Erdoğan'ın NATO zirvesinde attığı adımlar için "Bunun nedeni, zirvenin Erdoğan'a uzun vadeli Türkiye'nin bağımsızlığını ve gücünü tesis etme projesini sürdürmesi için büyük bir fırsat sunmasıdır" dedi.
"Erdoğan Türkiye'ye yalnızca Avrupa'nın güneydoğu kanadında bir güvenlik varlığı muamelesi yapılmasını istemiyor" diyen FP yazının devamında şu ifadelere yer verdi: Erdoğan, NATO'nun genişlemesini Biden'dan Türkiye'ye yeni F-16'lar sağlama taahhüdünü almaya ve AB liderlerini Türkiye ile işbirliğini yenilemeye ikna etmeye yetecek kadar uzun süre durdurabilirse, bu potansiyel olarak gelişmiş bir gümrük birliği anlaşmasına yol açabilir.
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