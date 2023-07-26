Ülke şokta! Alkol kontrolü yapan kadın polis alkollü çıktı
Meksika'da alkol kontrolü yapan polis memurunun alkollü olduğu tespit edildi. Görevden uzaklaştırılan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.
Meksika'nın başkenti Mexico City'de gece saatlerinde araç sürücülerine alkol kontrolü yapan polis memurunun çevirmeye takılan bir sürücü tarafından alkollü olduğu fark edildi.
Sürücü, kendisine alkol testini yapan polisle tartıştığı anları cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına aldı.
"NEFESİN ALKOL KOKUYOR"
Görüntülerde, sürücünün polis memuruna, "Nefesin alkol kokuyor, düzgün konuşamıyorsun bile" dediği, polis memurunun ise sürücüye, "Hakkımda İçişleri Bakanlığı'na şikayette bulunabilirsiniz, 911 acil yardım hattına bildirebilirsiniz" cevabını verdiği duyuldu.
Görüntülerde ayrıca, polis memurun konuştuğu sırada kelimeleri düzgünce telaffuz etmekte zorlandığı dikkat çekti.
Sürücünün şikayeti sonrası bölgeye gelen Mexico City Vatandaş Koruma Bakanlığı ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu kadın polis memurunun alkollü olduğunu tespit etti.
GÖREVDEN ALINDI
Bakanlık, alkollü memurun derhal görevden alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Çevirmeye takılan sürücünün de alkollü olduğu aktarıldı.
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