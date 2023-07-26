10 yılda 82 milyon hektar orman kül oldu! Avustralya tarihe geçti

SON 10 YILIN EN BÜYÜK ORMAN YANGINI AVUSTRALYA'DA

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW), Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde Eylül 2019'da başlayan ve yaklaşık 6 ay süren geniş çaplı orman yangınları nedeniyle 479 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya Ulusal Doğal Afet Düzenlemeleri Kraliyet Komisyonunun 2020'de yayımladığı rapora göre, ülke tarihine "Kara Yaz" (Black Summer) olarak geçen bu yangınlarda 24 milyon hektardan fazla alan yok olurken, 3 bin 500 ev yandı, çok sayıda hayvan can verdi.

Avustralya'da yaklaşık 6 ay süren bu yangınlar, dünyada son 10 yılın en büyük orman yangınları olarak tarihe geçti.

RUSYA, SON 10 YILIN EN BÜYÜK ORMAN YANGININI 2021'DE YAŞADI

The Guardian'ın haberine göre ise Rusya'da son 10 yılın en büyük orman yangınları, 2021'de 18,16 milyon hektardan fazla ormanlık alanı tahrip eden yangınlar oldu.

Bu yangınlar, ülkenin en büyük orman yangını olan 2012'deki 18,11 milyon hektar alanı yok eden orman yangınını geçti.