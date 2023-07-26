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Okyanus ısısı jakuzi sıcaklığına ulaştı: Bu küresel bir rekor olabilir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2023
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Okyanus ısısı jakuzi sıcaklığına ulaştı: Bu küresel bir rekor olabilir

Florida Keys çevresindeki yüzey okyanus sıcaklığı bu hafta 38.43 dereceye yükseldi. Bu okyanus ısısı küresel bir rekor olabilir. Öte yandan bu hafta kaydedilen ısı seviyesi, bir jakuzi ile hemen hemen aynı derecede.

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