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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha! İslam dünyası ayakta! İsveç basını yapılan saldırı karşısında şaşkın

İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yeniden Kur'an-ı Kerim yakan Salwan Momika'nın eylemi sonrası dünya karıştı. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinden kınamalar peş peşe geldi. İsveç basını ise yaşananlar karşısında gelen tepkilerin son derece normal olduğunu ifade ederek "İslam dünyası Kur'an yakılmasını asla sessizce kabul etmeyecektir" dedi.

Giriş Tarihi: 21.07.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 09:01
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İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e bir alçak saldırı daha! İslam dünyası ayakta! İsveç basını yapılan saldırı karşısında şaşkın
İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etti. Yaşanan olay sonrası dünyanın her yerinden peş peşe tepkiler geldi.
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İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e bir alçak saldırı daha! İslam dünyası ayakta! İsveç basını yapılan saldırı karşısında şaşkın
Öte yandan İsveç basınının da bu sabahki gündemi buydu. İsveç gazetesi Dagens Nyheter, pek çok ülkenin Kur'an-ı Kerim yakma eylemini kınadı.
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İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e bir alçak saldırı daha! İslam dünyası ayakta! İsveç basını yapılan saldırı karşısında şaşkın
Hallands Nyyheter de yaşananları kaleme alarak Türkiye'nin Kur'an yakma eylemi nedeniyle öfkeli olduğunu ifade etti.
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İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e bir alçak saldırı daha! İslam dünyası ayakta! İsveç basını yapılan saldırı karşısında şaşkın
Haberde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Büyükelçi olan Akif Çağatay Kılıç'ın açıklamalarına yer verildi. Kılıç, İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan alçaklığı şiddetle kınıyorum. Bu alçakça hareket demokrasiye ve özgürlüğe hakarettir ve insanlık suçudur. İsveç hükümeti arkasına saklandığı kanunları, kararları ve uygulamaları gözden geçirmelidir" demişti.
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İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e bir alçak saldırı daha! İslam dünyası ayakta! İsveç basını yapılan saldırı karşısında şaşkın
Haberin devamında ise BM Başkanı Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric'in de sözlerine yer veren gazete, "BM bile bu eylemi açıkça eleştirdi" sözlerine yer verdi.