İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha! İslam dünyası ayakta! İsveç basını yapılan saldırı karşısında şaşkın

İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yeniden Kur'an-ı Kerim yakan Salwan Momika'nın eylemi sonrası dünya karıştı. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinden kınamalar peş peşe geldi. İsveç basını ise yaşananlar karşısında gelen tepkilerin son derece normal olduğunu ifade ederek "İslam dünyası Kur'an yakılmasını asla sessizce kabul etmeyecektir" dedi.

Giriş Tarihi: 21.07.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 09:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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