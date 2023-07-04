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Terör yuvası İsveç İslam'la savaş halinde: Mahkeme kararıyla Kur'an yaktırıyorlar

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Giriş Tarihi: 04.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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Terör yuvası İsveç İslam’la savaş halinde: Mahkeme kararıyla Kur’an yaktırıyorlar

İsveç'in hadsizlikleri bitmek bilmiyor...Terör örgütleri PKK ve FETÖ’yü koruyan İsveç, aynı zamanda İslam düşmanlığının da merkezi haline gelmeye başladı. Müslümanlara yönelik nefret suçlarının arttığı, cami önünde Kur’an yakmanın olağan hale geldiği İsveç’in üyeliği, İslam ve Müslümanlar nezdinde negatif imaja sahip olan NATO’nun sicilini daha da bozacak. Teröristlerin yuvası olan, her ay çeşitli yerlerdeki camileri kundaklayan, başörtülü kadınları hedef alan hadsiz İsveç'in suyu ısınmaya başladı.

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