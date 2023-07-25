İsrailli gazeteden çarpıcı Erdoğan analizi: Netanyahu sadece kıskanabilir

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "ABD, Rusya'yı Karadeniz Tahıl Anlaşması'na geri götürme konusunda Türkiye'ye güveniyor. Türkiye'nin hâlihazırda oynadığı rolü, bunu yeniden rayına oturtmada liderlik rolünü oynamasını bekliyoruz" sözlerine yer verilen yazıda şu yoruma yer verildi: Altı ay önce Netanyahu, Washington'dan böyle bir mesajı ancak hayal edebilirdi.

Türkiye'nin Ukrayn tahılının taşınması için yapılan anlaşmada oynadığı role dikkat çeken yazar şu değerlendirmede bulundu: Tahıl anlaşması, Erdoğan'ın geçen yılki en önemli başarılarından biriydi.