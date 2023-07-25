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Son dakika: İngiltere Başbakanı Sunak'tan Tahıl Koridoru açıklaması: Türkiye ile yakından çalışıyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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Son dakika: İngiltere Başbakanı Sunak’tan Tahıl Koridoru açıklaması: Türkiye ile yakından çalışıyoruz

Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Sunak, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden işlev kazanması için İngiltere'nin Türkiye ile yakın çalıştığını söyledi.

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