25 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Mali'de Fransızca artık resmi dil olarak kullanılmayacak

Mali'de Fransızca artık resmi dil olarak kullanılmayacak

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 25.07.2023
ABONE OL
Mali’de Fransızca artık resmi dil olarak kullanılmayacak

Eski Fransız sömürgesi olan Mali'de bağımsızlığ kazanıldığı 1960'tan bu yana resmi dil olarak kullanılan Fransızca yeni anayasa ile çalışma dili oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA