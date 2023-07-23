İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsveç'e misilleme
Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e karşı yapılan alçakça saldırılara göz yuman İsveç'e İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan misilleme geldi. İİT, İsveç'in "özel temsilcilik" statüsünü askıya aldı. Geçtiğimiz günlerde de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam dünyasına çağrıda bulunarak "Kur’an-ı Kerim’e saldırılara organize tepki koymalıyız" demişti.
Teşkilattan yapılan yazılı açıklama İİT İcra Komitesinin 2 Temmuz 2023'te gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısında alınan kararların hayata geçirilmeye başlandığı belirtildi.
Bu doğrultuda, söz konusu toplantıda alınan, "İİT Genel Sekreterliği ile Kur'an-ı Kerim ve diğer İslami sembollere hakaret edilen bir devlet arasındaki resmi statünün gözden geçirilmesine" dönük karar uyarınca İsveç'in İİT Özel Temsilciliği statüsünün askıya alındığı kaydedildi.
KUR'AN-I KERİM'E VE PEYGAMBERİMİZ HAZRETİ MUHAMMED'E ALÇAK SALDIRILAR
Açıklamada, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın söz konusu kararı, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'e ilettiği ifade edildi.
İİT Genel Sekreteri, teşkilat üyesi bazı ülkelerin, İslami değerlere yönelik mükerrer saldırıları protesto için aldığı kararları memnuniyetle karşıladı ve tüm üye ülkeleri bu tür eylemlere karşı pozisyonlarını ifade edecek adımlar atmaya çağırdı.
Kur'an-ı Kerim'in ayaklar altına alınması, Hazreti Muhammed'e ve İslami sembollere hakaret edilmesinin sıradan İslamofobi olayları olmadığını vurgulayan Genel Sekreter Taha, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından yakın zamanda kabul edilen "ayrımcılığa ve şiddete teşvik eden dini nefretle mücadele" kararına uymanın önemine işaret etti.
Açıklamada, İİT'nin bu saldırıları görüşmek ve gereken kararları almak için en kısa zamanda dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı düzenlemek için hazırlıklarını sürdürdüğü bilgisi verildi.
NELER YAŞANDI?
İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Momika 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.
DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: KUR'AN-I KERİM'E SALDIRILARA ORGANİZE TEPKİ KOYMALIYIZ
(21 TEMMUZ 2023 CUMA) Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığı ve karşıtlığına da değinerek İslam dünyasına çağrıda bulundu. Fidan, "Kur'an-ı Kerim'e saldırılara organize tepki koymalıyız" mesajını verdi.
Bakan Fidan, ayrıca Kur'an-ı Kerim'e yönelik artan saldırılara karşı Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırının ardından Irak, Suudi Arabistan, Mısırlı mevkidaşları ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştüklerini ve İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) acilen toplama konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.
Şimdi asıl gündemlerinin topluca somut ne tür adımlar atılabilecekleri olduğunu kaydeden Bakan Fidan, "Çünkü İslam dünyası bu konuya organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık oluşmayacağını düşünüyoruz." dedi.
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