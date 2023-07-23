İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan İsveç’e misilleme

KUR'AN-I KERİM'E VE PEYGAMBERİMİZ HAZRETİ MUHAMMED'E ALÇAK SALDIRILAR

Açıklamada, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın söz konusu kararı, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'e ilettiği ifade edildi.

İİT Genel Sekreteri, teşkilat üyesi bazı ülkelerin, İslami değerlere yönelik mükerrer saldırıları protesto için aldığı kararları memnuniyetle karşıladı ve tüm üye ülkeleri bu tür eylemlere karşı pozisyonlarını ifade edecek adımlar atmaya çağırdı.

Kur'an-ı Kerim'in ayaklar altına alınması, Hazreti Muhammed'e ve İslami sembollere hakaret edilmesinin sıradan İslamofobi olayları olmadığını vurgulayan Genel Sekreter Taha, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından yakın zamanda kabul edilen "ayrımcılığa ve şiddete teşvik eden dini nefretle mücadele" kararına uymanın önemine işaret etti.