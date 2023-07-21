Suudi Arabistan'dan İsveç'e nota! Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya izin verilmesine Müslüman dünyasından yeni tepki
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar sürerken Suudi Arabistan olaylar sonrası İsveç'e protesto notası verdi. İsveç'in Riyad Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrılırken "tüm dini öğretileri, uluslararası yasaları ve normları ihlal eden bu utanç verici eylemlerin durdurulması için gereken tedbirleri alması" istendi.
Suudi Arabistan, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya izin verilmesine tepki olarak İsveç'e protesto notası verdi.
İSVEÇ MAKAMLARINA NOTA VERİLDİ
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'ın kutsallarına yönelik saldırıların devam etmesi üzerine İsveç'in Riyad Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrıldı.
Protesto notasında İsveç makamlarından, "tüm dini öğretileri, uluslararası yasaları ve normları ihlal eden bu utanç verici eylemlerin durdurulması için gereken tedbirleri alması" istendi.
Notada ayrıca, Suudi Arabistan'ın, dinler arasında nefreti körükleyen bu tür eylemlere kesin bir şekilde karşı çıktığı vurgulandı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada da İsveç'in Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya izin vermesini "sorumsuzluk" olarak nitelendirerek kınamıştı.
İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR
İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti. Momika dün de Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.
Bunun üzerine Irak yönetimi, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.
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