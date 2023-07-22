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Joe Biden CIA Direktörü William Burns'ü kabinesine kattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.07.2023
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Joe Biden CIA Direktörü William Burns’ü kabinesine kattı

ABD Başkanı Joe Biden, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ü kabine üyesi olarak atadı. Eski ABD Başkanı Donald Trump da Ulusal İstihbarat Direktörü ve CIA Direktörünü kabine üyesi yapmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Kabinemin bir üyesi olarak hizmet etmesi için Burns'e davette bulunduğumu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Burns'ün Amerikan istihbaratına katkısından bahseden ve çalışmalarını öven Biden, şunları kaydetti:

"Onun liderliğinde CIA, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırganlığından Çin ile rekabeti sorumluca yönetmek ve yeni çıkan teknolojilerin sunduğu risk ve fırsatları ele almaya kadar, ülkemizin en önemli ulusal güvenlik sorunlarına doğru ve yerinde, uzun vadeli bir yaklaşım getiriyor."

Burns de Biden'ın açıklamasının CIA'in ulusal güvenliğe katkılarını takdir ettiğini gösterdiğini ve kurumun çalışmalarına duyduğu güveni yansıttığını belirtti.

Burns, "İstihbarat subaylarımızın muazzam çalışmalarını temsil eden bu göreve hizmet etmekten şeref duyuyorum. Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines liderliğinde olağanüstü istihbarat topluluğu meslektaşlarımızın yanında hizmet vermek de bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Başkan Biden'ın Burns'e kabinede yer verme kararı sembolik de olsa CIA Direktörünün yönetimdeki rolünün önemine işaret ediyor.

TRUMP'LA DA ÇALIŞMIŞTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump da Ulusal İstihbarat Direktörü ve CIA Direktörünü kabine üyesi yapmıştı.

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