Joe Biden CIA Direktörü William Burns’ü kabinesine kattı

Burns de Biden'ın açıklamasının CIA'in ulusal güvenliğe katkılarını takdir ettiğini gösterdiğini ve kurumun çalışmalarına duyduğu güveni yansıttığını belirtti.

Burns, "İstihbarat subaylarımızın muazzam çalışmalarını temsil eden bu göreve hizmet etmekten şeref duyuyorum. Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines liderliğinde olağanüstü istihbarat topluluğu meslektaşlarımızın yanında hizmet vermek de bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Başkan Biden'ın Burns'e kabinede yer verme kararı sembolik de olsa CIA Direktörünün yönetimdeki rolünün önemine işaret ediyor.

TRUMP'LA DA ÇALIŞMIŞTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump da Ulusal İstihbarat Direktörü ve CIA Direktörünü kabine üyesi yapmıştı.