Tayvan'da öğrencinin kafasına 17. kattan klima düştü 😱

Tayvan’ın başkenti Taipei’de eşine zor rastlanır bir olay yaşandı. Üniversite öğrencisinin kafasına 17. kattan klima düştü. Korkunç anlara sahne olan kazada öğrenci olay yerinde hayatını kaybetti.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin kafasına 17. kattan 30 kg ağırlığındaki klima düştü.

Bir anda yere yığılan kıza çevredeki vatandaşlar yardım ederken olay yerine ambulans çağrıldı.

Soyadının Huang olduğu öğrenilen öğrenci, olay yerinde hayatını kaybetti.

KLİMA KURULUMU YAPAN İŞÇİ GÖZALTINDA



Klimanın kurulumunu yapan Li soyisimli işçinin gözaltına alındığı ve hakkında "adam öldürme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, klimanın düştüğü binadaki tüm montaj çalışmalarının durdurulduğu aktarıldı.

CEZASI NE OLACAK?



Tayvan Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurulum sürecinde güvenlik düzenlemelerinin ihlal edilmesi durumunda, işçinin işvereninin Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yasası uyarınca 9 bin 648 dolara kadar para cezasına çarptırılabileceği duyuruldu.