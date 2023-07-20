AB’den kritik Türkiye açıklaması: İlişkilerimizi yeniden ele alacağız

"TÜRKİYE YENİDEN GÜNDEMİMİZ OLACAK"

Borrel, toplantıda Çin, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve AB ile Türkiye ilişkilerinin ele alınacağını söyleyerek, "Yaz aylarının ardından tekrar toplanacağız ve Türkiye yeniden gündemimizde olacak. Bugün de Türkiye ile ilişkilerimizi nasıl yeniden ele alacağımızı konuşacağız. Türkiye hakkında konuşmayalı uzun süre oldu. Bugün Türkiye, Ukrayna, Rusya, Lincoln ve Çin ile birlikte ana gündem maddelerimizden biri" dedi.