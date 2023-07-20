AB'den kritik Türkiye açıklaması: İlişkilerimizi yeniden ele alacağız
Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada Türkiye'nin AB üyeliği sürecine de değindi. Borrell “Yaz aylarının ardından tekrar toplanacağız ve Türkiye yeniden gündemimizde olacak. Bugün de Türkiye ile ilişkilerimizi nasıl yeniden ele alacağımızı konuşacağız. Türkiye hakkında konuşmayalı uzun süre oldu." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"TÜRKİYE YENİDEN GÜNDEMİMİZ OLACAK"
Borrel, toplantıda Çin, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve AB ile Türkiye ilişkilerinin ele alınacağını söyleyerek, "Yaz aylarının ardından tekrar toplanacağız ve Türkiye yeniden gündemimizde olacak. Bugün de Türkiye ile ilişkilerimizi nasıl yeniden ele alacağımızı konuşacağız. Türkiye hakkında konuşmayalı uzun süre oldu. Bugün Türkiye, Ukrayna, Rusya, Lincoln ve Çin ile birlikte ana gündem maddelerimizden biri" dedi.
TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ SÜRECİ
Türkiye'nin AB'ye üyeliğine değinen Borrel, "Ukrayna'nın AB'ye üyeliği bütün komşularımızda yeni dinamikler oluşturur. Eğer Ukrayna üye olursa bu tüm Balkanların üyelik sürecini hızlandırır. Tabii özellikle Türkiye de bu oyunun bir parçası olmak istiyor. Önce Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ve vize sorunlarına bakmak zorundayız" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE SONUNDA İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİNİ KABUL ETTİ"
Karadeniz'deki Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Borrel, "Karadeniz limanları kapatılırsa o zaman biz de limanlarımızdan Ukrayna'ya ve komşu ülkelere tahıl ihracatı kapasitemizi arttırmak durumunda kalırız. Bu Ukrayna için büyük çaba demek. Ukrayna'ya tahıl sevkiyatı konusunda sınırların açılmasını sağlayarak daha fazla katkıda bulunmak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.
İsveç'in NATO üyeliği hakkında da konuşan Borrel, "Türkiye sonunda İsveç'in NATO'ya üyeliğini kabul etti" dedi.
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