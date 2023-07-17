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Putin Kırım köprüsü açıklaması: Rusya'dan bir yanıt gelecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.07.2023 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
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Putin Kırım köprüsü açıklaması: Rusya’dan bir yanıt gelecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım köprüsüne yönelik saldırıyla ilgili "Elbette Rusya'dan bir yanıt gelecek. Savunma Bakanlığı uygun teklifleri hazırlıyor." dedi. Saldırıyı ise Rus lider, "Kiev rejiminin bir başka terör saldırısı" olarak niteledi.

Rus lider Putin, Kırım köprüsüne yönelik gerçekleştirilen saldırıya yönelik hükümet yetkilileriyle toplandı.

"KİEV REJİMİNİN TERÖR SALDIRISI"

Saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını vurgulayan Putin, "Bu Kiev rejiminin bir başka terör saldırısıdır. Kırım köprüsü askeri sevkiyatlarda kullanılmadığı için bu masum sivillerin öldüğü acımasız saldırının onlar için askeri açıdan da bir anlamı yoktur." ifadesini kullandı.

"UYGUN TEKLİF HAZIRLANIYOR"

Rusya'nın söz konusu saldırıya yanıt vereceğine işaret eden Putin, "Elbette Rusya'dan bir yanıt gelecek. Savunma Bakanlığı uygun teklifleri hazırlıyor." diye konuştu.

Putin, Kırım köprüsüne ikinci defa saldırı gerçekleştirildiğini vurgulayarak, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması konusunda yetkililerden somut öneriler beklediğini de kaydetti.

NELER YAŞANDI?

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Kırım köprüsüne gece Ukrayna'ya ait 2 insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını bildirmişti.

Saldırı nedeniyle köprü araç trafiğine kapatılmıştı.

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