Türkiye ve İngiltere arasında ekonomik işbirliği! Ticaret hacmi 23 milyar sterline çıktı

Mevcut serbest ticaret anlaşmasının Birleşik Krallık'ın AB'den çıktığı dönemde yapıldığı ve hizmetler, dijital ve veri gibi İngiliz ekonomisinin kilit sektörlerini kapsamadığı belirtilen açıklamada, "Birleşik Krallık, ABD'nin ardından dünyada hizmet ihracatında ikinci sırada ve hizmetler sektörü İngiliz GSYH'sinin yaklaşık yüzde 80'ine katkıda bulunuyor. Yeni bir anlaşma, ticareti artırabilir ve İngiliz şirketlerinin bu alandaki fırsatları yakalamasına yardımcı olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Birleşik Krallık başmüzakerecisinin de dahil olduğu Birleşik Krallık-Türkiye Ortak Komitesi ve iki ülkeden yetkililerin, bugün Ankara'da, mevcut anlaşmanın incelenmesinin resmi olarak sonlandırılması ve serbest ticaret anlaşmasının yeniden müzakere edilmesine yönelik adım atılması için görüşeceği bildirildi.