ABD “ML” bağladı: Skandal e-posta hatası! Önemli belgeler ele geçti

"2013'TEN BU YANA..."

Mali ile yaptıkları sözleşme gereği ".ml" alan ismini yöneten Hollandalı internet girişimcisi Johannes Zuurbier, FT'ye, 2013'ten bu yana benzeri yanlış e-postalar almaya devam ettiğini, konuyu Mali'deki ABD Büyükelçiliği de dahil olmak üzere çeşitli düzeyde ABD'li yetkililere ilettiğini belirtti.

Zuurbier, sadece ocaktan bu yana yaklaşık 117 bin ABD ordusu personeline ait e-postanın kendisine yönlendirildiğine dikkati çekerek, bu konuda doğabilecek risklerden dolayı da endişeli olduğunu ifade etti.