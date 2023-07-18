Gözler bir kez daha Başkan Erdoğan’da! CNN International’dan Tahıl Koridoru’nda Türkiye vurgusu: Benzersiz bir konumda

CNN'DEN ERDOĞAN VE TÜRKİYE VURGUSU

Stephen Collinson imzalı analizde ise Rusya'nın tahılı bir silah olarak kullandığı belirtildi.

Analizde Erdoğan'ın krizin çözümündeki önemine vurgu yapıldı. 2014-2016 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'nda politika planlama kadrosunda görev yapan ve şu anda Washington'daki Amerika Katolik Üniversitesi'nde profesör olan Michael Kimmage CNN International'a Türkiye'nin benzersiz bir konumda olduğunu söyledi.

İlk başta 120 gün süreyle yapılan anlaşma önce 19 Kasım 2022'de, ardından 19 Mart 2023'te uzatılmıştı. İlk imzanın atılmasından beri geçen 355 günde 1004 gemi toplam 1144 sefer yaptı. İstanbul Boğazı'ndan 32.8 milyon ton tahıl taşındı.