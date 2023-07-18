Gözler bir kez daha Başkan Erdoğan'da! CNN International'dan Tahıl Koridoru'nda Türkiye vurgusu: Benzersiz bir konumda
Rusya dün flaş bir kararla Ukrayna'nın tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasını uzatmayacağını açıkladı. Rusya'nın bu kararı sonrası gözler bir kez daha arabuluculuk için Türkiye'ye döndü. Başkan Erdoğan'ın Körfez seyahati öncesi verdiği mesajlar dünyaya umut olurken, Ukrayna lideri Zelenskiy de Türkiye'ye bir mektup gönderdi. CNN International ise krizin çözümünde Türkiye ve Erdoğan'ın rolüne dikkat çeken bir analiz yayınladı.
Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.
Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan gelen haber ise dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.
Moskova, Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasını uzatmayacağını dünyaya ilan etti.
Bu karar ile dünya çapında milyonlarca kişinin hayati öneme sahip tahıla erişimi riske girerken Başkan Erdoğan'ın açıklamaları anlaşmaya ışığının yeniden doğmasını sağladı.
"Erdoğan hala umutlu" başlığını atan Alman Frankfurter Rundschau "Rusya, Ukrayna'dan tahıl ihracatına ilişkin anlaşmayı durdurdu. Erdoğan anlaşmayı kurtarmak istiyor ve müzakereleri duyuruyor" dedi.
Haberinde Erdoğan'ın körfez turu öncesinde yaptığı açıklamalara yer veren Alman gazete Türkiye'nin müzakerelere başladığını yazdı.
Al Arabiya "Erdoğan, Putin'in tahıl anlaşmasının devam etmesini istediğine inandığını söyledi" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Tahıl Koridoru anlaşması, Türkiye ve BM arabuluculuğunda 27 Temmuz 2022'de imzalanmıştı. Anlaşma gereği Ukrayna'nın Odessa, Çernomorsk ve Yuzhne limanlarından gelen ürünler İstanbul Boğazı'nda; BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan heyetlerin bizzat gemiye çıkarak yaptığı denetimlere tabi tutuluyordu...
Haberde "Erdoğan, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'un Pazartesi günü yaptığı görüşme sonrasında konuyla ilgili ilerleme kaydedilmesini umduğunu da sözlerine ekledi" denildi.
Rusya'nın kararını "küresel gıda arzına olası bir darbe" olarak nitelendiren CNN Internatinal anlaşmanın 2022'de Türkiye'nin katkısı ile yapıldığını hatırlattı.
CNN'DEN ERDOĞAN VE TÜRKİYE VURGUSU
Stephen Collinson imzalı analizde ise Rusya'nın tahılı bir silah olarak kullandığı belirtildi.
Analizde Erdoğan'ın krizin çözümündeki önemine vurgu yapıldı. 2014-2016 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'nda politika planlama kadrosunda görev yapan ve şu anda Washington'daki Amerika Katolik Üniversitesi'nde profesör olan Michael Kimmage CNN International'a Türkiye'nin benzersiz bir konumda olduğunu söyledi.
İlk başta 120 gün süreyle yapılan anlaşma önce 19 Kasım 2022'de, ardından 19 Mart 2023'te uzatılmıştı. İlk imzanın atılmasından beri geçen 355 günde 1004 gemi toplam 1144 sefer yaptı. İstanbul Boğazı'ndan 32.8 milyon ton tahıl taşındı.
Türkiye'nin NATO üyesi olup hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşebildiğine vurgu yapan Kimmage, "Putin-Erdoğan görüşmesinden önce bile tahıl anlaşmasının yeniden başlatılmasının çok olası olduğunu düşünüyorum çünkü bu, Rusya'yı uluslararası toplumun gözünde bir dereceye kadar koruyor" dedi.
Al Jazeera ise NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'nin krizde oynadığı role vurgu yaptığı açıklamasını öne çıkardı.
Haberde "NATO Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına rağmen Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilme kararını kınadı" ifadesine yer verildi.
ZELENSKİ'DEN TÜRKİYE'YE MEKTUP
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski "Türkiye geçişlere izin verirse tahıl tedarikini sürdürmeye hazırız" dedi. Zelenski sözlerine şöyle devam etti: Korkmuyoruz, tahıl koridorunu kullanmak için gereken her şey yapılmalı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'e tahıl anlaşmasının devam etmesini isteyen mektup gönderdiğini de söyledi.
AFP Zelenski'nin açıklamaları sonrası "Ukrayna, Karadeniz üzerinden tahıl ihracatına devam etmeye hazırlanıyor" yorumunda bulundu.
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