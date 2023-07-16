Putin'den yabancı şirketlere darbe: Danone ve Carlsberg’e ait Baltika...
Rusya'nın Ukrayna ile girdiği savaşta Batı ile ekonomik kapışması da bir yandan derinlemesine devam ediyor. Bu kapsamda Devlet Başkanı Putin'den büyük bir neşter operasyonu geldi. Ülkedeki Danone ve Carlsberg şirketlerinin ülkedeki varlıklarının yönetimi için kayyum atandığı bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Danone Rusya ve Carlsberg'e ait Baltika şirketlerine kayyum atandı.
Kararnameyle, söz konusu şirketlerin varlıkları geçici bir süre Rusya Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı tarafından yönetilecek.
DAHA ÖNCEKİ KAYYUMLAR
Ülkede daha önce de Alman Uniper ve Finli Fortum şirketlerinin Rusya'daki varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.
RUSYA'DAN AĞIR MİSİLLEME
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'daki kayyum kararlarının, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına yönelik "saldırgan" tutumları nedeniyle alındığını söylemişti.
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