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Tahıl anlaşması askıya alındı! Açıklama Kremlin'den geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.07.2023 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
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Tahıl anlaşması askıya alındı! Açıklama Kremlin’den geldi

Son dakika haberine göre: Rusya'dan flaş tahıl koridoru açıklaması geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Tahıl koridoru anlaşması şimdilik durduruldu" dedi.

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