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Kuzey Kore'den flaş açıklama: ABD silahsızlanacağımıza dair boş hayallere kapılmasın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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Kuzey Kore’den flaş açıklama: ABD silahsızlanacağımıza dair boş hayallere kapılmasın

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD'yi, ülkesinin silahsızlanmasına ilişkin "boş hayallere kapılmaması" uyarısında bulundu.

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