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Arjantin'de 6,6 büyüklüğünde deprem! Şili'de de hissedildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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Arjantin’de 6,6 büyüklüğünde deprem! Şili’de de hissedildi

Son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 171 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, Arjantin'de ve Şili'de ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

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