"Türkiye kaybetti" diyenlere Yunan basını yanıt verdi: Başarılı manevraları meyvelerini verdi
Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki 'galibiyetini' inceleyen Yunan gazetesi "Türkiye kaybetti" diyenlerin hüsnükuruntu içinde olduğunu ifade ederek "Batı,Türkiye'yi 'yeri doldurulamaz' olarak görüyor. Türkiye'nin başarılı manevraları meyvelerini verdi" diyerek Türkiye'nin kazanımlarını bir bir sıraladı.
Yunanistan, günlerdir Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile başbakanları Kiryakos Miçotakis'in Lityvanya'nı başkenti Vilnius'taki görüşmesini bekliyordu. NATO Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmenin iki taraf için de çok olumlu geçtiği bildirildi.
Yunan basınında ise günlerdir zirvedeki görüşmenin detayları analiz ediliyor. Yunanistan'ın savunma gazetelerinden Defence Point'te ise dikkat çeken bir analiz yayımlandı.
"Hüsnükuruntu! Türkiye için mağlubiyet yok' başlıklı haberde "İki şey merak ediliyor Yunanistan ve Türkiye kazandı mı yoksa kaybetti mi?" sorusu soruldu.
Analizde, "Batı için Türkiye hala 'yeri doldurulamaz' olarak görülmekte" sözlerine yer verildi. Yenilginin söz konusu dahi olmadığına dikkat çekildi.
Türkiye'nin istediklerini alabilmek için güzel hamleler yaptığını ifade eden gazete, "Bunun neden bir kayıp olduğunu ifade ediyorsunuz ki bu başarılı bir Türk manevrası" dedi.
Bunun yanı sıra dengelerin oturduğu düzende Türkiye'nin ne yönde olacağına ya da nasıl bir politika izleyeceğine de yine kendisinin karar vereceğine dikkat çekildi.
Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bir 'Stockholm sendromu' içinde olduğunu ifade eden ajans, "Türkiye'nin yaptıklarını kaderci bir biçimde kabul ediyoruz. Neden?" dedi.
Türkiye'nin bu hamleleri sonucunda ara bulucu olarak görünmesinin bir sürpriz olmadığını ifade eden gazete, "Türkiye eli güçlü oldukça daha çok istemeye devam edecek ve baskı da Atina'nın üzerinde olacak" dedi.
Haberde "Avrupa'nın en değiştirilmez hukuk kültürüne sahip İsveç'in mevzuatını değiştirmeye ikna eden Türkiye mi kaybetti? Biri bunu Türkiye'ye söyleme cesaretinde bulunabildi mi? Savunma sanayiini gelişirmek için sözler alan Türkiye mi kaybetti?" denildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın halen elinde İsveç'in üyeliğinin Meclis tarafından onaylanmadığı yönünde bir belgenin olduğuna dikkat çeken gazete, "Ankara'nın iddiaları da Atina'nın iddiaları ile aynı. Bu bize bir haklılık sağlamıyor" dedi.
Analizin devamında "Türkiye askeri kartlarını çalıştırmasın diye kendi çizgimizde hareket etmek yerine Amerikalıların iş yaramaz malzeme diye çöpe attığı şeylerin geri çekilmesini bile ciddi ciddi tartışıyoruz" denildi.
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