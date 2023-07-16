"Türkiye kaybetti" diyenlere Yunan basını yanıt verdi: Başarılı manevraları meyvelerini verdi

Bunun yanı sıra dengelerin oturduğu düzende Türkiye'nin ne yönde olacağına ya da nasıl bir politika izleyeceğine de yine kendisinin karar vereceğine dikkat çekildi.

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bir 'Stockholm sendromu' içinde olduğunu ifade eden ajans, "Türkiye'nin yaptıklarını kaderci bir biçimde kabul ediyoruz. Neden?" dedi.