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Karayip Denizi'nin kuzeydoğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.07.2023
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Karayip Denizi’nin kuzeydoğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Karayip Denizi'nin kuzeydoğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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