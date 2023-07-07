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Yunan istihbaratından "güvenlik" adımı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.07.2023
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Yunan istihbaratından güvenlik adımı

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatının (EYP), devlet kurumlarını siber saldırılardan korumak için Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) kuracağı bildirildi.

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