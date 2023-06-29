Rusya Ukrayna savaşı kızışıyor! Rus Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 general onlarca subay öldürüldü...

Rusya Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ortalığı tekrardan yangın yerine çevirdi. Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, Ukrayna askerleri mevzilere ve teçhizatlara saldırı düzenledi. 27 Haziran'da Donetsk Halk Cumhuriyeti Kramatorsk Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentine füze saldırısı düzenledi. Kurmay toplantısına katılan 2 general, 50'ye yakın subay ve 20 civarında yabancı paralı asker ve askeri danışman öldürüldü iddiasında bulunuldu.