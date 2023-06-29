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Haberler Galeri Rusya Ukrayna savaşı kızışıyor! Rus Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 general onlarca subay öldürüldü...

Rusya Ukrayna savaşı kızışıyor! Rus Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 general onlarca subay öldürüldü...

Rusya Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ortalığı tekrardan yangın yerine çevirdi. Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, Ukrayna askerleri mevzilere ve teçhizatlara saldırı düzenledi. 27 Haziran'da Donetsk Halk Cumhuriyeti Kramatorsk Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentine füze saldırısı düzenledi. Kurmay toplantısına katılan 2 general, 50'ye yakın subay ve 20 civarında yabancı paralı asker ve askeri danışman öldürüldü iddiasında bulunuldu.

Giriş Tarihi: 29.06.2023 17:43 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 17:45
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Rusya Ukrayna savaşı kızışıyor! Rus Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 general onlarca subay öldürüldü...

Rusya Savunma Bakanlığı, salı günü Rus ordusunun, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kramatorsk şehrine düzenlediği yüksek hassasiyetli saldırıda, 2 Ukraynalı generalin öldürüldüğünü duyurdu.

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Rusya Ukrayna savaşı kızışıyor! Rus Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 general onlarca subay öldürüldü...

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetlerine ilişkin, başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu:

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Rusya Ukrayna savaşı kızışıyor! Rus Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 general onlarca subay öldürüldü...

"Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Vyemka köyü yakınlarında, Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposu imha edildi.

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Rusya Ukrayna savaşı kızışıyor! Rus Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 general onlarca subay öldürüldü...

Harkov bölgesindeki Vasyltsovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Pesçanoye yerleşim birimleri yakınlarında ABD yapımı 2 AN/TPQ-50 karşı batarya radar istasyonu vuruldu." ifadelerini kullandı.

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Rusya Ukrayna savaşı kızışıyor! Rus Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 general onlarca subay öldürüldü...

Konaşenkov, "27 Haziran'da Donetsk Halk Cumhuriyeti Kramatorsk şehrindeki Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 56. Motorize Piyade Tugayının geçici konuşlanma noktasına yapılan yüksek hassasiyetli saldırı sonucunda, kurmay toplantısına katılan 2 general, 50'ye yakın subay ve 20 civarında yabancı paralı asker ve askeri danışman öldürüldü." iddiasında bulundu.