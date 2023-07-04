Rum yönetimi Kıbrıs Türkü’ne 345 bin euro tazminat ödedi

Rum Fileleftheros gazetesinin haberinde, davanın 'devletin Derviş'in mülkünü usulsüz yollarla kullandığı' yönündeki mahkeme kararıyla sonuçlanmasının ardından Derviş'e mülkünün iade edildiği ve GKRY'nin 345 bin euro tazminat ödediği belirtildi. Derviş'in Limasol Kaza Mahkemesinde, Başsavcılık ve Kıbrıs Türk Malları Vasisi sıfatıyla İçişleri Bakanlığına dava açtığı, mahkemenin Derviş'in mülkünün serbest bırakılması ve kendisine 345 bin euro tazminat ödenmesi kararı verdiği ifade edildi. Derviş'in hiçbir zaman vatandaşlık almadığı, adadan 'Kıbrıs Cumhuriyeti' ilan edilmeden önce ayrıldığı kaydedildi. CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ KKTC'DE TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDA YENİ PROJE A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN