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Rum yönetimi Kıbrıs Türkü'ne 345 bin euro tazminat ödedi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 04.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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Rum yönetimi Kıbrıs Türkü’ne 345 bin euro tazminat ödedi

ABD vatandaşı Kıbrıs Türkü Orhan Hüseyin Derviş, Limasol'daki mülkü için Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) açtığı davada tazminat kazandı.

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