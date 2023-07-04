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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresi uzatıldı

Son dakika haberleri...  NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin, dördüncü kez 1 yıl daha uzatılması kararlaştırıldı. Jens Stoltenberg, 1 Ekim 2014'ten bu yana görevde bulunuyor. Eski Norveç Başbakanı Stoltenberg'in görev süresi, daha önce 3 kez uzatılmıştı.

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