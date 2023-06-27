Uzayda yeni keşif! NASA ilk kez duyurdu: Yaşamın temelini oluşturan...

Bilinen tüm yaşamın temellerini oluşturması nedeniyle hem Dünya'da yaşamın nasıl geliştiğini hem de evrenin başka bir yerinde potansiyel olarak nasıl gelişebileceğini anlamaya çalışan bilim insanları için karbon bileşiklerinin özellikle ilgi çektiği ifade edilen açıklamada, Fransa'daki Paris-Saclay Üniversitesi'nden bilim ekibinin bir üyesi olan Marie Aline Martin Drumel'in ifadelerine de yer verildi.

Drumel, "Bu tespit, yalnızca Webb'in inanılmaz hassasiyetini doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda CH3+'nın (methyl cation) yıldızlararası kimyada varsayılan merkezi önemini de doğruluyor" dedi.