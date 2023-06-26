Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonundan halka seslendi: Rus ordusu sadakatini gösterdi

Putin'in açıklamaları şöyle:

"RUS VATANDAŞLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Wagner güçlerinin çoğu vatansever kişiler, silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı. Rus vatandaşlarına dayanışmaları ve vatanseverlikleri için teşekkür ediyorum. Kan dökülmesini önleyen Wagner komutanlarına teşekkür ederim. Wagner grubunun savaşçılarının ve komutanlarının büyük çoğunluğunun aynı zamanda halkına ve devletine bağlı Rus vatanseverler olduğunu biliyorduk ve emindik.