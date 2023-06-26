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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonundan halka seslendi: Rus ordusu sadakatini gösterdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonundan halka seslendi: Rus ordusu sadakatini gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23 yıllık iktidarına en büyük meydan okuma 24 saatten kısa sürede anlaşmayla son buldu. Putin, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiriyor. Putin açıklamasında, "Rusya halkına desteği için teşekkür ederim, bu gösterdi ki Rusya’da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23 yıllık iktidarına en büyük meydan okuma 24 saatten kısa sürede anlaşmayla son buldu. Putin, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında, "Ayaklanmanın organizatörleri ülkelerine ihanet ederek, yanlarında olanlara da ihanet etmiş oldular. İsyancılar askerlerin birbirlerini öldürmesini istediler, Kiev'in istediği de buydu" dedi.

Putin'in açıklamaları şöyle:

"RUS VATANDAŞLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Wagner güçlerinin çoğu vatansever kişiler, silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı. Rus vatandaşlarına dayanışmaları ve vatanseverlikleri için teşekkür ediyorum. Kan dökülmesini önleyen Wagner komutanlarına teşekkür ederim. Wagner grubunun savaşçılarının ve komutanlarının büyük çoğunluğunun aynı zamanda halkına ve devletine bağlı Rus vatanseverler olduğunu biliyorduk ve emindik.

SÖZÜMÜ TUTACAĞIM

Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler. Belarus'a gitmek isteyen Wagner üyelerine söz veriyorum, sözümü tutacağım. Toplumumuz birleşmiştir, isyanın başından itibaren isyanı bastırmak için devletin tüm organları harekete geçmiştir.

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