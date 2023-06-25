25 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünya Rusya'daki krizi nasıl gördü? Washinton Post'tan çarpıcı iddia: ABD her şeyi biliyordu

Dünya Rusya'daki krizi nasıl gördü? Washinton Post'tan çarpıcı iddia: ABD her şeyi biliyordu

Rusya ve Wagner arasındaki kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü. Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu. Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi. Dünya, Rusya'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken, kriz gün boyu işlendi.

Giriş Tarihi: 25.06.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 12:28
  • 1
  • 23
Dünya Rusya’daki krizi nasıl gördü? Washinton Post’tan çarpıcı iddia: ABD her şeyi biliyordu

Rusya son dönemin en sıcak 24 saatini geride bıraktı. Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya güne Wagner isyanı ile uyandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Dünya Rusya’daki krizi nasıl gördü? Washinton Post’tan çarpıcı iddia: ABD her şeyi biliyordu

Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru yürüyüşe geçmesi ise başkentte kırımızı alarm verilmesine neden oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde başkentin girişine savunma siperleri kazıldığını görüldü.

  • 3
  • 23
Dünya Rusya’daki krizi nasıl gördü? Washinton Post’tan çarpıcı iddia: ABD her şeyi biliyordu

Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği yürüyüş dün akşam sona erdi.

Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası geri geçti.

  • 4
  • 23
Dünya Rusya’daki krizi nasıl gördü? Washinton Post’tan çarpıcı iddia: ABD her şeyi biliyordu

Prigojin'in Belarus'a gideceği ve hakkındaki suçlamaların düşürüleceği açıklandı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un iddiası ile gözlerin ABD'ye çevrilmesine neden oldu.

  • 5
  • 23
Dünya Rusya’daki krizi nasıl gördü? Washinton Post’tan çarpıcı iddia: ABD her şeyi biliyordu

BEYAZ SARAY HAFTALAR ÖNCE ÖĞRENDİ

Washington Post 'ABD casusları Haziran ortasında Prigozhin'in Rusya'da silahlı eylem planladığını öğrendi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.