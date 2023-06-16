Putin’den gözdağı: F-16’lar da yanacak!

Putin, Ukrayna'nın yakında kendi askeri ekipmanlarını kullanmayacağını belirterek, "Geriye hiç ekipmanları kalmayacak ve kullandıkları her şey yurt dışından gelecek. Bu şekilde çok uzun süre savaşamazsınız." görüşünü dile getirdi.

Rus savunma sanayisinde ise üretimin arttığına işaret eden Putin, "Geçen yıl boyunca askeri ürünlerin üretimini 2,7 kat artırdık ve daha da artmaya devam ediyor. Bazı işletmeler gece gündüz çalışıyor." ifadelerini kullandı.