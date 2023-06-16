Putin'den gözdağı: F-16'lar da yanacak!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik olası F-16 sevkiyatına çok sert bir dille tepki gösterdi. ABD ve Avrupa'ya gözdağı veren Putin, "Ukrayna'da (Alman yapımı 2) Leopard tankları yanıyor, (ABD yapımı) F-16'lar da Leopardlar gibi yanacak, buna hiç şüphe yok." mesajını verdi.
Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda, The National Interest dergisi köşe yazarı Dmitriy Simes'ın sorularını yanıtladı.
Ukrayna'nın karşı saldırıya geçtikten sonra 186 tank kaybettiğini belirten Putin, "Ukrayna ordusu saldırıya geçtikleri bazı bölgelerde savunmamızın ilk hattına ulaşabildiler, bazılarında bunu başaramadılar. Burada asıl konu stratejik rezervlerini kullanıyor olmaları ancak hiçbir bölgede hedeflerine ulaşamadılar." diye konuştu.
Putin, Ukrayna'nın yakında kendi askeri ekipmanlarını kullanmayacağını belirterek, "Geriye hiç ekipmanları kalmayacak ve kullandıkları her şey yurt dışından gelecek. Bu şekilde çok uzun süre savaşamazsınız." görüşünü dile getirdi.
Rus savunma sanayisinde ise üretimin arttığına işaret eden Putin, "Geçen yıl boyunca askeri ürünlerin üretimini 2,7 kat artırdık ve daha da artmaya devam ediyor. Bazı işletmeler gece gündüz çalışıyor." ifadelerini kullandı.
"F-16'LAR DA YANACAK"
Putin, NATO'nun silah sevkiyatlarıyla Ukrayna'daki savaşa giderek daha fazla müdahil olduğunu dile getirerek, "NATO tabii ki Ukrayna'daki savaşa dahil oluyor. Askeri teçhizat sevkiyatları geliyor, şimdi uçak sevkiyatı seçeneği düşünülüyor. (Ukrayna'da) Leopard tankları yanıyor, F-16'lar da Leopardlar gibi yanacak, buna hiç şüphe yok." görüşünü paylaştı.
Ukrayna için F-16'ların başka ülkelerde konuşlandırılması halinde buna da yanıt vereceklerini belirten Putin, "(F-16) Kiev için Ukrayna dışındaki hava üslerinde konuşlandırılacak ve savaş operasyonlarında kullanılacaksa, onları nasıl ve nerede vuracağımızı göreceğiz." dedi.
Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer sevkiyatla ilgili çalışmada ilk kısmın tamamladığını anlatan Putin, "Rusya'nın nükleer silah kullanmasına gerek yok ancak teorik olarak devletin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı tehdit edildiğinde buna izin verilebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Putin, Rusya'nın NATO ülkelerinden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu kaydederek, "Bunu biliyorlar ve silahları azaltmak için müzakerelere başlamamızı söyleyip duruyorlar." diye konuştu.
"ZELENSKİY YAHUDİLERİN YÜZ KARASI"
Moderatör Simes'ın, "Ukrayna yönetiminde Naziler var." söyleminin Batılı yöneticileri rahatsız etmesine ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Yahudi olması hakkında nasıl hissettiğine yönelik soruyu Putin, "Çocukluğumdan bu yana Yahudi arkadaşlarım var. Onlar Zelenskiy'nin Yahudi olmadığını söylüyorlar. Zelenskiy Yahudilerin yüz karası." diye yanıtladı.
Putin, oturumda Ukrayna'daki Babi Yar ve Volinya'daki Yahudi soykırımıyla ilgili video gösterdi.
PUTİN, RUS EKONOMİSİYLE İLGİLİ İYİMSER
Rus ekonomisindeki göstergelerin giderek daha fazla olumlu hale geldiğini anlatan Putin, şunları aktardı:
"Ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 1,5 kadar, hatta yüzde 2'nin biraz altında olacağını düşünen uzmanlarla aynı fikirdeyim. Ülkemiz, dünyanın önde gelen ekonomileri arasındaki yerini korumaktadır."
Putin, Rusya'nın petrol ve doğal gaz dışı gelirlerini de artırdığına işaret ederek, "Bu yılın ilk 5 ayında petrol ve doğal gaz dışı gelirlerimiz yüzde 9,1 beklenenin oldukça üzerinde büyüdü." ifadesini kullandı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunca alınan petrol üretimi kısıntısı kararının siyasi olmadığını savunan Putin, "OPEC+ içinde üretimi kısmaya yönelik tüm kararlar apolitik niteliktedir. Ne Rusya'nın özel askeri operasyonuyla ne de başka herhangi bir fırsatçı düşünceyle bağlantılı değildir." şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS'de oje yasak mı, neler yasak 2023? Üniversite sınavında su, akbil, kemer, bozuk para, küpe yasak mı, serbest mi? YKS'de yanında olması gerekenler...
- Lise diplomaları ne zaman, hangi tarihte verilecek 2023? 12. sınıf Lise diplomaları nereden alınacak 2023? Açık Lise...
- Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar indirimi ne zaman başlayacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak 2023? Asgari ücret ara zamda ne kadar, kaç TL olacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 16 Haziran 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- 2000 öncesine kademeli emeklilik netleşti! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...
- Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
- YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2023! ÖSYM YKS giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz olur mu, renkli mi olmalı?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?
- YKS PUAN HESAPLAMA ROBOTU 2023! TYT, AYT, YDT puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ÖSYM YKS sayısal, sözel, eşit ağırlık net puan hesaplama ekranı!
- Tarım Kredi'den Bayram şekeri gibi indirim! Lokum 29.90, şeker 19,90, kıyma 91,90, 40'lı tuvalet kağıdı 139.90 TL... 16 Haziran-6 Temmuz ürün listesi...