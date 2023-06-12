Eski Yunan bakandan Başkan Erdoğan itirafı: O hamleyi hayatım boyunca unutmayacağım
Türkiye'nin attığı her adımı anbean takip eden Yunanistan, ikinci kez seçime giderken dikkat çeken itiraflar geliyor. Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias; 2020 yılında yaşanan krize de değindi. Dendias, Başkan Erdoğan'ın o hamlesini hayatı boyunca unutmayacağını belirtti.
İkinci kez seçimlere giden Yunanistan'dan Türkiye ile ilişkilere dair itiraflar geliyor. Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan'ın o hamlesi sonrası nasıl paniklediklerini anlattı.
Türkiye ile ilişkilerde fırsat penceresinin açık kalmasını istediğini belirten Dendias, 'Mavi Vatan' sözlerinin ortaya çıkardığı endişeden bahsetti. Türkiye ile diyalog kapılarının kapanmaması gerektiğinin altını çizen Dendias, Türkiye ile yaşanan gerilimlere dikkat çekti.
ASLA UNUTMAYACAĞIM
Dendias, 2020 yılında gerçekten savaşın eşiğine gelindiğini belirtti. Ağustos 2020'de sismografik araştırmalar için 'Oruç Reis'in çıkmasının kendileri için nasıl büyük bir felaket olduğunu anlattı.
Bu sürecin iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdiğini bir kaza yaşanmaması için mücadele ettiğini anlatan Dendias, unutamayacağı bir diğer anın ise Erdoğan'ın köprüleri attığı gün olduğunu söyledi.
Yunanistan'ın eski Başbakanı Kiryakos Miçotakis'İn ABD Senatosunda 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın!' demesinin ardından Başkan Erdoğan'ın 'Artık benim için Miçotakis diye birisi yok' sözleri oldu.
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