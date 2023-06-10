10 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti

İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2023
ABONE OL
İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti

İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 salgını döneminde Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen partilerle ilgili hazırlanan rapor yayımlanmadan önce milletvekilliğinden istifa etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA