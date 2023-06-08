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İran ve Suudi Arabistan arasında diplomatik adım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2023
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İran ve Suudi Arabistan arasında diplomatik adım

İran'ın Suudi Arabistan'daki Cidde Konsolosluğu ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İran Daimi Temsilciliği 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Bu adımla, iki ülke arasında yeniden diplomatik ilişkilerin için somut adım atılmış oldu.

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