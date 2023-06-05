Ajanslar "son dakika" olarak duyurdu! İstanbul'daki kritik zirve dünya gündeminde: NATO Türkiye'nin yanıtını bekliyor
Son dakika haberi | 28 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasının ardından dünya Türkiye'nin İsveç ile ilgili NATO kararına kilitlendi. Başkan Erdoğan Jens Stoltenberg'i Dolmabahçe'de kabul ederken, kritik zirve dünya gündemine ilk sıradan giriş yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Ana maddesi İsveç'in üyeliği olan kritik zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İbrahim Kalın da katıldı.
Dün gerçekleşen zirve dünyada geniş yer buldu. Alman DW "Stoltenberg, Türkiye'yi bir kez daha İsveç'in katılmasına izin vermeye çağırdı" başlığını attı.
Uluslararası Haber ajansı AP, bu gelişmeyi "NATO-Türkiye görüşmelerinde İsveç'in katılmasıyla ilgili ilerleme yok" başlığı ile abonelerine servis etti.
Katar merkezli Al Jazeera, Stotenberg'in Türkiye'nin vetosunu kaldırmak için İstanbul'a geldiğini yazdı.
Haberde "Stoltenberg, İsveç'in 'yükümlülüklerini yerine getirdiğini', ancak Türkiye'nin Erdoğan'la yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetmediğini söyledi" dedi
"Stoltenberg yeni randevu ayarlıyor" başlığı ile çıkan Tagesschau, "Stoltenberg'in Türkiye'ye yönelik diplomatik harekatı bir ilerleme sağlayamadı" dedi.
İngiliz Independent haberinde "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve İsveç'ten temsilcilerin, İskandinav ülkesinin askeri ittifaka katılmasıyla ilgili farklılıklarını gidermek için bir haftadan biraz daha uzun bir süre içinde bir araya geleceklerini söyledi" ifadelerine yer verdi.
Alman N-TV "NATO başkanına göre İsveç Türkiye'nin şartlarını yerine getirdi" dedi.
Euronews ise "Stoltenberg: İsveç, Türkiye ile NATO'ya katılım anlaşmasını yerine getirdi" başlını tercih etti.
Times of Israel "Stoltenberg Ankara'yı İsveç'in ABD liderliğindeki savunma ittifakına katılma hedefine karşı muhalefetini bırakmaya çağırdı" dedi.
Yunan Kathimerini "NATO-Türkiye görüşmelerinde ilerleme yok" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
İsveç, yeni terör yasasıyla terör örgütüne üyeliğe hapis cezası getirirken bu tür gösteriler karşısında yasanın muğlak olduğu yorumları yapılmıştı.
YASA İLE NELER DEĞİŞECEK?
1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezası verilebilecek.
Ayrıca yasa ile terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkileri genişleyecek.
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