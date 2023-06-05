Ajanslar "son dakika" olarak duyurdu! İstanbul'daki kritik zirve dünya gündeminde: NATO Türkiye'nin yanıtını bekliyor

YASA İLE NELER DEĞİŞECEK?

1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezası verilebilecek.

Ayrıca yasa ile terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkileri genişleyecek.