ABD ve Çin savaş gemileri karşı karşıya! Sular ısındı! Tehlikeli yakınlaşma

Singapur'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Shangri-La Diyalogu'nda konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması tüm dünyanın çıkarına. Ticari nakliye yollarının ve küresel tedarik zincirlerinin güvenliği buna bağlıdır. Dünya çapında gezinme özgürlüğü de öyle. Şüphesiz ki, Tayvan Boğazı'ndaki çatışma yıkıcı olur. Çin Halk Cumhuriyeti ile özellikle de savunma ve askeri liderlerimiz arasında açık iletişim hatları elzemdir. Diyalog bir ödül değildir. Bir gerekliliktir. Ve ne kadar çok konuşursak, krize veya çatışmaya yol açabilecek yanlış anlamalardan ve yanlış hesaplamalardan o kadar çok kaçınabiliriz" dedi.

Aynı zirvede konuşan Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ise "Çin ve ABD'nin iyi geçinmesinin doğru yolu karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği olmak üzere üç ilkeyi takip etmektir" dedi.

UÇAK GERİLİMİ

Birkaç gün önce de Çin ve ABD arasında uçak gerilimi yaşanmıştı. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (USINDOPACOM), Güney Çin Denizi üzerinde rutin operasyon yürüten ABD keşif uçağının, Çin savaş uçağı pilotu tarafından 'gereksizce agresif bir manevrayla' engellendiğini belirterek o anların görüntüsünü yayınlamıştı.