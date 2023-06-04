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ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2023 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
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ABD’nin başkenti Washington’da büyük patlama

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington’da büyük patlama meydana geldi. Patlama Beyaz Saray’dan duyuldu. Ülkede ilk anda bir terör saldırısı paniği yaşanırken patlamalının bir F-16'nın sonik patlama sesi olduğu bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da büyük patlama sesini meydana geldi.

Patlama Beyaz Saray ve şehrin birçok noktasından duyuldu.

Patlama sesinin Kuzey Virginia'dan Maryland'e kadar geniş bir alanda duyulduğu iddia edildi.

Son dakika haberini Türk gazeteciler peş peşe Twitter'dan açıkladı.

Gazeteci Selim Atalay, "ABD Başkenti Washington'da birkaç dakika önce büyük bir patlama oldu. Yer sarsıldı. Ne olduğu belirsiz. Twitter birbirine soruyor" dedi.

Gazeteci-muhabir Yunus Paksoy da "Washington DC'deki büyük patlama sesini ben de duydum Beyaz Saray'dan 2 blok ötedeydim" açıklamasını yaptı.

TERÖR PANİĞİ

Ülkede ilk anda bir terör saldırısı paniği yaşanırken patlamalının bir F-16'nın sonik patlama sesi olduğu bildirildi.

"F-16'NIN SONİK PATLAMA SESİ"

Paksoy, "Tam da patlamayı duyunca tahmin ettiğim gibi bir F-16'nın sonik patlama sesi olduğu doğrulandı. Halka tehdit yok" ifadelerine yer verdi.

WASHINGTON DC'DE DUYULAN PATLAMA SESİ TATBİKAT KAYNAKLI ÇIKTI

ABD'nin başkenti Washington DC'de şiddetli patlama sesinin duyulmasının ardından halk paniğe kapıldı.

Patlama sesinin tatbikat sırasında bir savaş uçağının sonik patlama yapması nedeniyle duyulduğu açıklandı.

Washington DC İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Başkent bölgesindeki topluluklardan bu öğleden sonra şiddetli bir patlama sesi geldiğine dair raporların farkındayız. Şu anda herhangi bir tehdit yok" denildi.

Annapolis Acil Durum Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, başkent bölgesinde duyulan şiddetli patlama sesinin Savunma Bakanlığı tarafından izin verilen bir uçuştan kaynaklı olduğu ifade edilerek, "Bu uçuş bir ses patlamasına neden oldu. Şu anda mevcut olan tüm bilgiler bu kadar" denildi.

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