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Venezuela’da altın madeninde facia: 12 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2023
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Venezuela’da altın madeninde facia: 12 ölü

Venezuela’nın güneydoğusunda bir altın madeninde meydana gelen göçükte 12 kişi hayatını kaybetti. Bolivar Eyaleti Vatandaş Güvenlik Bakanı Edgar Colina Reyes olayla ilgili, "Madeni yağmurlar sular altında bıraktı, bu da madencilerin boğularak ölmesine sebep oldu" ifadelerini kullandı.

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