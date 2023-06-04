Hindistan’da tren kazasında can kaybı 294’e çıktı
Hindistan’ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında can kaybı 294’e yükseldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, kazaya ilişkin raporun açıklanması bekleniyor.
Hint medyasına konuşan Demiryolları Bakanı Ashwini Vaishnaw, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, raporun en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Kazanın, raylardaki elektronik bağlantı sistemindeki değişiklik sonucu meydana geldiği düşünülüyor. Soruşturma kapsamında insan hatası olup olmadığının belirlenmesi öngörülüyor.
"EN AĞIR CEZA VERİLECEK"
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Balasore Tren Kazası nedeniyle derin bir acı duyuyorum. Düşüncelerim yaslı ailelerle birlikte. Ölenlerin ailelerinin kayıpları telafi edilemez ancak hükümet onlara yardım etmek için her yolu deneyecektir. Bu olay hükümet için çok ciddi, her türlü soruşturma için talimat verildi ve kim suçlu bulunursa ona en ağır ceza verilecek" dedi.
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