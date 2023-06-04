İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarından alçak provokasyon! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

İsveç bir yandan yeni terör yasası ile Türkiye’den NATO için onay beklerken, diğer yandan yine ifade özgürlüğü adı altında terör örgütü PKK yandaşlarına göz yumdu. Alçak terör yandaşları gösteride Başkan Erdoğan’ı hedef aldı. Başkent Stockholm'de PKK paçavralarıyla gösteri düzenlendi. Detayları A Haber Muhabiri Fatih Özyar aktardı.