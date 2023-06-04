Ermenistan'dan skandal harita! Türkiye topraklarını da içine alan sözde "Büyük Ermenistan hayali"

ERMENİSTAN'DAN SKANDAL HARİTA! TÜRKİYE TOPRAKLARINI DA İÇİNE ALAN PAÇAVRA

Öyle ki haritada Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli bir bölümü ile Van Gölü ve çevresi sözde 'büyük Ermenistan'ın tarihi bir parçası olarak gösteriliyor.

ERMENİSTAN'A UYARI

Konuyu daha önce de dile getiren Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Aghayev, yapılan değişikliği fotoğraflarıyla birlikte Twitter hesabından paylaştı.