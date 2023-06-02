Ukrayna'dan kalan Türk gemileri "hayalet modu" açtı! Türkiye teyakkuzda





AVRUPALI LİDERLER MOLDOVA'DA TOPLANDI

Avrupa'dan 50'ye yakın lider, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ikinci toplantısı için Moldova'da bir araya geldi. AST Zirvesi'ne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de geldi. AST'nin ikinci toplantısının 2.6 milyon nüfuslu Moldova'da yapılması, AB ve Batılı ülkelerden Moskova'ya verilen "kuvvetli bir birliktelik mesajı" olarak değerlendiriliyor. Zirve nedeniyle Kişinev'de geniş güvenlik önlemleri de alındı. Hava sahası uçuşa kapatılırken, AWACS olarak bilinen NATO'ya bağlı havadan erken ihbar uçakları, güvenliğe katkı sağlamak üzere müttefik hava sahasında görev yapıyor.

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