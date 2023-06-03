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Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis koronavirüse yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis koronavirüse yakalandı

Eski Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu. Miçotakis “Seçim öncesi sarılmalar ve öpüşmeler her zaman çok güzeldir ama bazen bunun bir bedeli var. Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı” dedi.

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