The Economist’ten tarihi dönüş! Erdoğan gerçeğini kabullendi: Ne kadar güce sahip olduğunu gösteriyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "The Economist dergisi manşetiyle nifak saçıyor. Hepsi birden Kılıçdaroğlu'nun propagandasını yapıyor" demiş Başkan Erdoğan ise şu değerlendirmede bulunmuştu: "Biz milleti namerde muhtaç etmediğimiz için, maşa olarak kullandıkları terör örgütlerine nefes aldırmadığımız için 'Erdoğan gitsin' diyorlar. Kim gelsin istiyorlar, tam da bunların tersini vadeden Kılıçdaroğlu gelsin istiyorlar. İnşallah bu millet bunun hesabını soracak."

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