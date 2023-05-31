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The Economist'ten tarihi dönüş! Erdoğan gerçeğini kabullendi: Ne kadar güce sahip olduğunu gösteriyor

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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The Economist’ten tarihi dönüş! Erdoğan gerçeğini kabullendi: Ne kadar güce sahip olduğunu gösteriyor

Türkiye tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde ikinci tur heyecanını yaşarken, dünya basını da Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip etti. Seçimin sonuçlanmasının ardından Başkan Erdoğan'ın zaferi dünya basınında geniş yer bulurken, seçim öncesi "Erdoğan gitmeli" başlığı ile açıkça muhalefete destek olan The Economist dergisi adeta "U dönüşü" yaparak yeni bir analiz yayınladı.

Dünya Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip etti. 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylamasını bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Milyonlarca seçmenin oyunu alan Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyonun üzerinde fark atarken; oy oranı ise yüzde 52,16 oldu.

Seçim sürecinde "Erdoğan gitmeli" tarzında manşetler atarak muhalefete açık destek veren İngiliz The Economist ise seçimin ardından adeta "U dönüşü" yaptı.

Seçimin ardından Ankara'da yaşanan gelişmeleri okurları ile paylaşan The Economist şu değerlendirmeyi yaptı: "Erdoğan'ın Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı zaferi, zaten ne kadar güce sahip olduğunu gösteriyor."

Seçimin hemen ardından ''Erdoğan'ın kaybedeceğine ilişkin söylentilerin fazlasıyla abartıldığı ortaya çıktı" diyen İngiliz dergi haberinde şu ifadelere yer vermişti: "Türkiye'yi 20 yıldır önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı olarak yöneten Erdoğan, şimdi bunu beş ve belki daha fazla yıl daha sürdürecek"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, The Economist'in bugün paylaştığı kapağa tepki göstermişti.

Kalın, "Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı" demiş, Çelik ise "Operasyon odakları yine hak ettikleri cevapları alacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "The Economist dergisi manşetiyle nifak saçıyor. Hepsi birden Kılıçdaroğlu'nun propagandasını yapıyor" demiş Başkan Erdoğan ise şu değerlendirmede bulunmuştu: "Biz milleti namerde muhtaç etmediğimiz için, maşa olarak kullandıkları terör örgütlerine nefes aldırmadığımız için 'Erdoğan gitsin' diyorlar. Kim gelsin istiyorlar, tam da bunların tersini vadeden Kılıçdaroğlu gelsin istiyorlar. İnşallah bu millet bunun hesabını soracak."

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