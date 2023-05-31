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Son dakika: NASA duyurdu! UFO'lar ile ilgili tarihi açıklama bugün...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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Son dakika: NASA duyurdu! UFO’lar ile ilgili tarihi açıklama bugün...

NASA'nın "tanımlanamayan hava olayları" olarak listelediği ve genellikle UFO olarak adlandırılan iddiaları değerlendirmek için geçen yıl kurulan NASA paneli, önümüzdeki haftalarda yayınlanması beklenen bir rapor öncesinde ilk olarak halka açık toplantısını yapacak. NASA'nın bugün yıllar sonra ilk kez UFO'lar ile ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor...

Fizikten astrobiyolojiye birbirinden farklı uzmanların bir araya geldiği ve 16 üyenin oluşturduğu ekip, geçen haziran ayında ilk çalışmalarına başladı. Sınıflandırılmamış UFO gözlemlerini, ticari sektörlerden ve sivil toplumdan elde edilen verilerini inceleyen ekip, tüm bu bilgilere dayalı olarak bu toplantıyı yapacağını duyurdu.

NASA toplantının yapılacağına dair duyuruda; dört saatlik halka açık oturumun ana konusunun; uzay ajansının bağımsız çalışma ekibi olarak yaz bir rapor yayınlamadan önce son müzakereleri yapmak olduğunu söyledi.

Panelin en önemli yönlerinden biri; hükümetin bir zamanlar askeri ve ulusal güvenlik yetkililerinin gizlilik kararı aldığı bir konunun ABD uzay ajansı tarafından yürütülen ilk soruşturma olması.

NASA tarafından yapılan bu çalışma, özellikle son yıllarda askeri havacılar tarafından belgenelen ve ABD savunma ve istihbarat yetkilileri tarafından analiz edilen, Pentafon tabanlı tanımlanamayan hava olaylarının araştırmasından ayrı olduğuna vurgu yapıldı.

İLK KEZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILIYOR!

NASA ve Pentagon'un ortak çalışmasının, 1940'lara kadar uzanan ve UFO'ların (tanımlanamayan uçan cisimlerin) saptırmak, çürütmek ve gözden düşürmek için onlarca yıl harcadıktan sonra ilk kez "resmi açıklama" yapması bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Uzun zamandır bir tabu olarak "UFO" ile ilgili bilgiler, ilk kez resmi bir şekilde araştırıldığına dair düzenlenen bu toplantının NASA'nın bilimsel olarak daha açık fikirli bir yaklaşım vaat ediyor olarak görülse de, ABD uzay ajansı başından beri hemen hemen herhangi bir sonuca varmadığını bildirdi.

NASA, geçen Haziran ayında panelin oluşumunu duyurduğunda "UFO" gibi dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını da belirtmişti. NASA, yapılacak toplantıyı duyururken uzay ajansının UFO yerine "UAP" olarak adlandırdığı bu durumu, bilimsel bir bakış açısıyla uçak veya bilinen doğal fenomen olarak "tanımlanamayan" gökyüzündeki olaylar olarak nitelendirdi.

ABD savunma yetkilileri, Pentagon'un bu tür gözlemleri araştırma yönündeki son hamlesinin ise; inceleme altında olan yüzlerce yeni rapora yol açtığını belirtti. Fakat bunların çoğunun "açıklanamayan" olarakk kategorizi olduğu bildirildi. Pentagon'un yeni kurulan Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi'nin (AARO) başkanı, akıllı uzaylı yaşamının varlığının reddedilmediğini, ancak hiçbir gözlemin dünya dışı kökenlere dair kanıt üretmediğini söyledi.

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