Son dakika: NASA duyurdu! UFO’lar ile ilgili tarihi açıklama bugün...

Fizikten astrobiyolojiye birbirinden farklı uzmanların bir araya geldiği ve 16 üyenin oluşturduğu ekip, geçen haziran ayında ilk çalışmalarına başladı. Sınıflandırılmamış UFO gözlemlerini, ticari sektörlerden ve sivil toplumdan elde edilen verilerini inceleyen ekip, tüm bu bilgilere dayalı olarak bu toplantıyı yapacağını duyurdu.

NASA toplantının yapılacağına dair duyuruda; dört saatlik halka açık oturumun ana konusunun; uzay ajansının bağımsız çalışma ekibi olarak yaz bir rapor yayınlamadan önce son müzakereleri yapmak olduğunu söyledi.