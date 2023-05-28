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Katar'da Başkan Erdoğan sevinci! Al Jaber Kuleleri'nde Başkan Erdoğan fotoğrafı ve Türk bayrağı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Katar’da Başkan Erdoğan sevinci! Al Jaber Kuleleri’nde Başkan Erdoğan fotoğrafı ve Türk bayrağı

Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi dünyanın dört bir yanında kutlandı. Katar'ın sembol yapılarından olan Al Jaber Kuleleri, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı ile ışıklandırıldı.

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