Türk Akım’ı ve Mavi Akım’ı koruyan Rus gemisine saldırı! ABD’nin uçak gemisi NATO üyesi Norveç’te

RUSYA'DAN TEPKİ



Rusya'nın Oslo Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise, ABD uçak gemisinin Oslo'ya demir atmasına tepki gösterildi. Açıklamada, "(Arktik'te) Kuzeyde askeri çözüm gerektiren herhangi bir sorun veya dış müdahalenin gerekli olduğu bir durum yok. Rusya'nın Norveç'e doğrudan bir askeri tehdit oluşturmadığını dikkate alırsak bu tür güç gösterileri mantıksız ve sakıncalı" ifadeleri kullanıldı.





Kuzey Kutbu'nda Rusya ile sınır komşusu olan NATO üyesi Norveç, geçtiğimiz yıl Rus gaz akışındaki düşüşün ardından Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi oldu. Norveç ordusu ve NATO müttefikleri, Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım boru hatlarında meydana gelen patlamaların ardından sonbahardan bu yana açık denizdeki petrol ve gaz platformları çevresinde devriye geziyor.