Türk Akım'ı ve Mavi Akım'ı koruyan Rus gemisine saldırı! ABD'nin uçak gemisi NATO üyesi Norveç’te
Rusya'dan yapılan flaş açıklamada, "Türkakım'ı ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı" denildi. Diğer yandan yeniden ateşlenen Rusya-Ukrayna savaşına ABD de körükle gidiyor. Bu kapsamda ABD’ye ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, tatbikata katılmak üzere Oslo Fiyordu'na demirledi. Rusya'nın Oslo Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, “Bu tür güç gösterileri mantıksız ve sakıncalı” ifadeleri kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusuna ait uçaklar, Karadeniz'de 'Ivan Hurs' gemisine yönelik saldırı gerçekleştirdi.
Rus tarafı ise saldırının başarıyla püskürtüldüğünü duyurdu.
Açıklamaya göre Rus ordusunun Karadeniz filosuna bağlı gemiye 'İnsansız hava botları' ile saldırı düzenlendi. Saldırı İstanbul Boğazı'na yalnızca 140 kilometre mesafede gerçekleşti.
ABD'NİN UÇAK GEMİSİ NATO ÜYESİ NORVEÇ'TE
ABD'nin uçak gemisi USS Gerald R. Ford, NATO üyesi Norveç'in başkenti Oslo'ya gitti.
Gemi ve mürettebatının önümüzdeki günlerde ülke kıyılarında Norveç ordusuyla birlikte eğitim tatbikatları gerçekleştireceği belirtildi.
Norveç ordusundan yapılan açıklamada, teknelere uçak gemisinden 500 metre uzaklıkta durulması uyarısında bulunulurken, uçak gemisinin bulunduğu alan üzerinde "uçuşa yasak bölge" oluşturulduğu aktarıldı.
Norveç Müşterek Karargahı Sözcüsü Jonny Karlsen, "Bu ziyaret, ABD ile Norveç arasındaki yakın ikili ilişkinin ve toplu savunma ve caydırıcılığın güvenilirliğinin önemli bir işaretidir" ifadelerini kullandı.
RUSYA'DAN TEPKİ
Rusya'nın Oslo Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise, ABD uçak gemisinin Oslo'ya demir atmasına tepki gösterildi. Açıklamada, "(Arktik'te) Kuzeyde askeri çözüm gerektiren herhangi bir sorun veya dış müdahalenin gerekli olduğu bir durum yok. Rusya'nın Norveç'e doğrudan bir askeri tehdit oluşturmadığını dikkate alırsak bu tür güç gösterileri mantıksız ve sakıncalı" ifadeleri kullanıldı.
Kuzey Kutbu'nda Rusya ile sınır komşusu olan NATO üyesi Norveç, geçtiğimiz yıl Rus gaz akışındaki düşüşün ardından Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi oldu. Norveç ordusu ve NATO müttefikleri, Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım boru hatlarında meydana gelen patlamaların ardından sonbahardan bu yana açık denizdeki petrol ve gaz platformları çevresinde devriye geziyor.
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