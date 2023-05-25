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Haberler Dünya Haberleri Rusya duyurdu: TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı

Rusya duyurdu: TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2023
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Rusya duyurdu: TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı

Rusya, TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisinin Ukrayna’ya ait insansız deniz araçları tarafından saldırıya uğradığını bildirdi. Rus savaş gemisinin saldırıyı düzenleyen Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarını imha ettiği ifade edildi.

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