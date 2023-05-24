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HDP ve destekçileri ortalığı birbirine kattı! Avrupa'nın ortasında rezalet

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2023
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HDP ve destekçileri ortalığı birbirine kattı! Avrupa’nın ortasında rezalet

Türkiye'nin ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık kurulan Belçika'nın başkenti Brüksel'de, HDP'li müşahitler ve onlarla birlikte hareket eden grup, Cumhur İttifakı müşahitlerine sözlü saldırıda bulundu. HDP'li grup ardından hem sandık müşahitlerine hem de seçmenlere saldırdı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin sonlarına yaklaşıldığı sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) müşahitlerinin bulunduğu grup, diğer sandık müşahitlerine saldırdı.

Brüksel'deki Expo alanında kurulan sandıklarda yerel saatle 21.00 sularında Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ve onlarla birlikte hareket eden grup, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine sözlü sataşmalarının ardından fiziki saldırıya geçti.

Görgü tanıkları, Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ve saldırgan grubun bir kadın sandık görevlisine sözlü saldırıda bulunarak küfrettiğini, bunun üzerine diğer müşahitlerin ve seçmenlerin de tepki gösterdiğini aktardı.

Kavgacı tutumunu sürdüren grup, müşahitlere ve oy kullanmak üzere orada bulunan seçmenlere demir çubuklar ve sandalyelerle saldırdı.

Saldırıda iki seçmen yaralandı. Yaralılardan, başına demir çubukla darbe alan bir seçmen hastaneye kaldırıldı.

Olaylardan sonra Brüksel'deki Expo alanına gelen polis, iki grubu ayırdı. Yaralı seçmen hastanede müşahede altında tutulurken oy verme işleminin yapıldığı binaya girişler kapatıldı.

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